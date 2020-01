La cantante confessa di essere stata violentata ripetutamente in passato durante il nuovo programma televisivo in onda in Florida

Lady Gaga si è spesso distinta per i suoi atteggiamento stravaganti ma stavolta è riuscita a sorprendere il pubblico che la segue, ancor di più. Nel nuovo format televisivo, che si è svolto a Sunrise, in Florida, chiamato “Oprah’s 2020 Vision: Your Life In Focus” la cantante si è confessata. Il programma, infatti, prevede una serie di conversazioni con personaggi famosi.

Lady Gaga è stata lieta di partecipare e di aprirsi in pubblico con un racconto forte sulla sua vita privata: “Sono stata violentata ripetutamente quando avevo soltanto 19 anni. Questo mi ha portato a sviluppare una sindrome da stress post-traumatico. Non ho avuto tempo per riuscire a rielaborare il trauma, anche perché non avevo nessuno che mi potesse aiutare e stare vicino. Non avevo un medico, un terapista o una psichiatra. Nessuno era accanto a me. Poi però, quasi all’improvviso, sono diventata una star e ho iniziato a viaggiare per il mondo“. La cantante ha poi proseguito con le conseguenze del trauma subito dalla violenza: “Mi facevo dei tagli da sola. Inoltre mi lanciavo persino contro il muro. Facevo cose orribili per me stessa quando provavo dolore“. Fortunatamente la musica e il successo l’hanno salvata da una situazione emotiva e psicologica difficile da gestire e dalla quale non tutti riescono ad uscire fuori facilmente: “Sto studiando una nuova musica. Scioccare la gente? Faceva parte della mia visione artistica. Mi dispiace che qualcuno l’abbia preso come un qualcosa di superficiale. Oggi è senza alcun dubbio più normale presentarsi in pubblico con i capelli rosa.” Lady Gaga sembra essere cambiata con il corso degli anni. Il tempo passa per tutti e, forse, è giunto il tempo anche per lei di assumere un atteggiamento un poco più sobrio, senza però smettere di stupire i suoi sostenitori”.

Leggi anche > Lady Gaga si è fidanzata, ecco chi è

Leggi anche > Lady Gaga svela la verità su Bradley Cooper