La Subaru Levorg Prototype è destinata ad ottenere un gemello con il marchio STI. Soprannominata STI Sport, la variante più sportiva della Subaru vestirà sicuramente il kit esterno più aggressivo che si addice al suo marchio STI.

Non illudetevi troppo, però, perché il suffisso “Sport” all’interno del nome del prototipo ci porta a credere che questo veicolo non sia all’altezza dell’anteprima di un ufficiale Levorg STI. Tuttavia, se l’attuale Levorg STI Sport è sicuramente un acquisto da considerare, allora il prototipo per la prossima sostituzione del modello offrirà certamente un look più sportivo grazie alle sue forme più accattivanti e alle sue ruote seducenti. Probabilmente, però, rinuncerà anche ad un cambio manuale.

In ogni caso, non vediamo l’ora di vedere la Levorg Prototype vestita con uno stile esterno più dinamico, dato che la bella vettura del Tokyo Motor Show di inizio anno sembra un po’ troppo mansueta per i nostri gusti. Speriamo che l’STI Sport faccia alzare di un paio di tacche lo stile della Levorg.