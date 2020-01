Sanremo 2020, Amadeus annuncia i nomi dei 24 big in gara al Festival e i titoli delle canzoni e il web critica le scelte sui social.

La macchina del Festival di Sanremo 2020 è ufficialmente partita. Amadeus, conduttore della 70esima edizione della kermesse musicale, durante lo speciale de I soliti ignoti dedicato all’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria Italia, ha svelato i nomi dei 24 big in gara al Teatro Ariston e i titoli delle canzoni. Le scelte, però, dividono il pubblico.

Sanremo 2020, i nomi dei cantanti in gara e i titoli delle canzoni dividono il pubblico

Dopo le due edizioni di Sanremo affidate a Claudio Baglioni vinte rispettivamente da Ermal Meta e Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente” e da Mahmood con “Soldi”, Amadeus ha messo su un cast capace di accontentare sia i gusti del pubblico più adulto che quelli dei giovanissimi.

Sul palco del Teatro Ariston si esibiranno, così, diversi nomi provenienti da Amici di Maria De Filippi come Elodie che ha ormai una propria carriera, Riki, Alberto Urso e Giordana, ma anche l’ex X Factor Anastasio e Achille Lauro che, dopo la partecipazione dello scorso anno, è entrato nel cuore del pubblico.

Non mancano i grandi nomi che hanno partecipato tantissime volte a Sanremo come Marco Masini e Michele Zarillo, ma c’è anche Piero Pelù che, pur avendo una brillante carriera alle spalle, calcherà per la prima volta il nome dell’Ariston.

I nomi, però, non piacciono a tutti. “Pietà quest’anno”, scrive un utente su Instagram sotto la foto pubblicata dalla pagina SanremoRai con tutti i nomi dei big in gara. E ancora: “Quest’anno non lo guardo. I veri big manco ci sono. Fanno tutti parte di Amici, senza togliere nulla a nessuno… ma quelli Big e più anziani dove sono?!?! Tipo: Nek, Baglioni, Antonacci..”, “Cantanti troppo vecchi o troppo giovani …. sarà una noia”.

Ecco i nomi di tutti i cantanti in gara:

Achille Lauro (Me ne frego)

Alberto Urso (Il sole a est)

Anastasio (Rosso di rabbia)

Bugo e Morgan (Sincero)

Diodato (Fai rumore)

Elettra Lamborghini (Musica – E il resto scompare)

Elodie (Andromeda)

Enrico Nigiotti (Baciami adesso)

Francesco Gabbani (Viceversa)

Giordana Angi (Come mia madre)

Irene Grandi (Finalmente io)

Junior Cally (No grazie)

Le Vibrazioni (Dov’è)

Levante (Tiki Bom Bom)

Marco Masini (Il confronto)

Michele Zarrillo (Nell’estasi o nel fango)

Paolo Jannacci (Voglio parlarti adesso)

Piero Pelù (Gigante)

Pinguini Tattici Nucleari (Ringo Starr)

Rancore (Eden)

Raphael Gualazzi (Carioca)

Riki (Lo sappiamo entrambi)

Rita Pavone, (Niente – Resilienza 74),

Tosca (Ho amato tutto)