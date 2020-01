Sabrina Salerno, top trasparente: il look infiamma il web

Freddo? Certo che sì, ma i nostri cari vip non si lasciano scoraggiare dalle basse temperature e anche in questo periodo stanno pubblicando sui social foto che infiammano il web. In tanti infatti hanno passato le vacanze a Dubai, al caldo, e hanno postato foto al mare e in costume che hanno fatto impazzire i followers. Sabrina Salerno, invece, ha approfittato delle feste per pubblicare scatti sensuali con l’intimo che ha fatto girare la testa a tutti quelli che la seguono.

Proprio nelle ultime ora ha postato un body in pizzo nero e in tessuto velato. La trasparenza da la possibilità di mostrare gran parte del suo corpo. Una lingerie indossata perfettamente che le da modo di risaltare il suo corpo tonico e seducente. I followers non hanno potuto non notare il lato B della cantante che continua ad essere sodo nonostante abbia varcato la soglia dei cinquant’anni.

Qualche giorno fa la cantante ha scritto una lunga riflessione indirizzata a tutte le donne, e alcuni utenti le hanno consigliato di smettere di fare la moralista e cantare di più. Sabrina ha deciso di rispondere a queste critiche e mettere a tacere tutti i leoni da tastiera.