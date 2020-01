“Paolo Ruffini ha tradito Diana Del Bufalo con me”. ad attaccare il conduttore de La pupa e il secchione è tatuatrice romana Vanya Stone, video.

La storia d’amore tra Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo è finita anche se i motivi che hanno portato alla rottura non sono noti. Tuttavia, mentre l’attrice si rilassa alle Maldive in compagnia dell’amico Cristiano Caccamo, in Italia, la tatuatrice romana accusa Ruffini di avere tradito la Del Bufalo con lei.