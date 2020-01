Come scegliere il mutuo perfetto? E soprattutto esiste un prestito che possa definirsi tale? La domanda sorge spontanea soprattutto quando si tratta del prestito della vita (o quasi).

Stando ai dati de Il Sole 24 ore, l’importo medio erogato agli italiani con i mutui per l’acquisto di immobili è superiore ai 120mila euro e ha una durata media che varia dai 20 ai 25 anni.

Esistono infatti due categorie agli antipodi: il “mutuo pigro” e il “mutuo perfetto”, che sarebbe il più efficiente in base alle specifiche condizioni degli stipulanti.

Le nozioni base più importanti quando si parla di mutuo perfetto

Anzitutto, i mutui si distinguono in base al tasso variabile oppure fisso. Il secondo grande capitolo è invece quello dell’assicurazione.

Partiamo dai tassi

Il tasso variabile del mutuo è composto da due componenti: uno è il margine che la banca richiede sia per coprire i costi dell’operazione sia, soprattutto, per ricavare un profitto dal prestito; il secondo è dato dagli indici che appunto indicano il prezzo, il valore del denaro in un dato momento storico: nello specifico parliamo degli indici Euribor (a 1 o 3 mesi) o del tasso di riferimento della Bce.

Il mutuo a tasso fisso è invece agganciato all’indice Eurirs (che va da 1 a 50 anni) corrispondente alla durata del mutuo.

Pertanto, anche se anche l’Eurirs varia nel tempo le parti, il giorno della stipula, si accordano nel senso di fissare quel tal tasso come applicabile per tutta la durata del contratto: si tratta del TAN (tasso annuo nominale).