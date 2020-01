MotoGP | La MotoGP 2020 è pronta a scattare dall’8 marzo in Qatar. Intanto però già uno dei protagonisti: Lecuona, si è fatto male.

C’è grande attesa per la partenza della nuova stagione di MotoGP. I piloti scatteranno dall’8 marzo in Qatar per giocarsi un nuovo titolo iridato. Tra i favoriti come sempre c’è Marc Marquez che punta a conquistare il suo 9° Mondiale e eguagliare così Valentino Rossi per numero di corone iridate vinte.

Tra i nuovi protagonisti attesi per la prossima annata c’è sicuramente Iker Lecuona. In KTM sperano di aver pescato dalla Moto2 il nuovo Quartararo. Lo spagnolo ha già esordito in MotoGP nell’ultima gara stagione dove ha pescato un ritiro.

Lecuona vuole il titolo di Rookie of the Year

In questo periodo di stallo l’iberico ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico per risolvere la sindrome compartimentale al braccio destro. Un problema che ogni anno colpisce sempre di più i piloti della MotoGP.

Le moto grosse e pesanti costringono i piloti a enormi sforzi con le braccia e proprio per questo sono sempre più frequenti questi problemi. Lecuona si è già sottoposto all’intervento e sta cominciando il suo percorso per la riabilitazione. Insieme a Binder e Alex Marquez sarà uno dei tre rookie della MotoGP e vuole conquistare il titolo di miglior esordiente dell’anno.

Antonio Russo