Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 7 gennaio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

L’Italia è investita da un vasto campo di alta pressione proveniente da Ovest, che garantisce tempo stabile e soleggiato quasi ovunque. Una situazione che dovrebbe proseguire per diversi giorni, ma in Val Padana scendono banchi di nebbia anche durante il giorno che limitano sensibilmente la visibilità e aumentano la concentrazione di smog. Clima mite sulle Alpi per l’afflusso di tiepide correnti sudoccidentali all’interno dell’alta pressione. Temperature minime fra 2 e 7°C, fanno eccezione Sardegna e Sicilia dove nella notte si toccheranno gli 11°.

Mercoledì 8 gennaio piogge sparse in Sardegna in assorbimento pomeridiano, cieli soleggiati sul resto d’Italia, con temperature massime fra 9 e 14°C, sensibilmente più basse in Lombardia. Si segnalano nubi sparse e senza fenomeni sull’Appennino centro-meridionale. Ancora nebbie o nubi basse sulla Pianura Padana, a tratti fitte, ma in diradamento dal pomeriggio.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

A Nord di Milano si segnala che sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 39.42 – direzione: Svizzera) l‘uscita di Como Monte Olimpino è chiusa al traffico provenendo da Lainate per lavori. Sulla A22 Brennero-Modena nebbia a banchi tra Nogarole Rocca e Bivio A22/A1 Milano-Napoli.

A Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Sulla A14 Ancona-Bari (Km 366.5 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) coda di 7 km tra Bivio A14/A25 Roma-Pescara e Pescara Nord, coda di 1 km tra Pescara sud e Pescara Ovest per riduzione di carreggiata. Per il medesimo motivo coda di 2 km anche in A14 Pescara-Bari (Km 419.1 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) tra Val di Sangro e Lanciano.

A Nord di Salerno, sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni),

divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alla mezzanotte del 28 Febbraio 2020.