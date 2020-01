Laura Pausini, disavventura per la cantante impegnata in un concerto in Perù: galeotto un accappatoio, ecco il suo racconto

La fama di Laura Pausini supera i confini nazionali. Conosciuta e amatissima non solo in Italia ma anche all’estero. Numerosi i concerti svolti fuori dal nostro paese, addirittura fuori dal nostro continente. Ma in un caso, la sua performance fece parecchio discutere. Cinque anni fa, durante un concerto in Perù, fu protagonista di un incidente di scena, in vestaglia. L’indumento si aprì e Laura, cercando di chiuderla, la prese con filosofia. Al microfono, disse con nonchalance: “Se hanno visto, hanno visto. Ce l’ho come tutte”. Ma i resoconti in Italia non furono lusinghieri e le causarono qualche problema.

Al ‘Mundo’, in un’intervista del 31 dicembre, il racconto di Laura: “Finisco tutti i miei concerti con una vestaglia, è risaputo dal ’94 – ha spiegato – All’epoca però quello che è accaduto mi fece stare male. In Italia scrissero che ero senza mutande, ma non era vero. Indossavo i collant, ma erano color carne. Ero molto imbarazzata e in ansia per le cose che si scrivevano di me. Sono una persona modesta, dopo tanti anni continuano a chiedermi dell’accaduto. E ogni volta io spiego come sono andate le cose e che assolutamente non ero senza veli”.