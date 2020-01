Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, tra le candidate al Festival di Sanremo per affiancare Amadeus in una delle 5 serate.

Il Festival di Sanremo 2020 vedrà dieci donne alternarsi sul palco dell’Ariston, due per ogni serata. E fra queste potrebbe esserci Francesca Sofia Novello, la fidanzata di Valentino Rossi. La modella, che da due anni condivide la sua vita con il campione di Tavullia, non ha mai avuto esperienze televisive, ed ha conosciuto il Dottore mentre faceva l’ombrellina in una gara di MotoGP. Insomma se dovesse davvero prendere parte alla kermesse canora, per lei sarebbe un battesimo di fuoco. Difficile immaginare la presenza di Valentino nel pubblico, visto che in quei giorni sarà impegnato nel test di Sepang.

L’indiscrezione arriva dal quotidiano ‘Il Secolo XIX’ che dà per certe le presenze di Diletta Leotta, Georgina Rodriguez e Antonella Clerici, oltre alle due giornaliste del Tg1 Laura Chimenti e Emma D’Aquino. Tra le varie ipotesi sono stati fatti anche i nomi di Monica Belluci e Vanessa Incontrada ma nulla di certo. La grande assente sarà sicuramente la giornalista Rula Jebreal.

Manca meno di un mese all’inizio dell’evento più importante della televisione italiana e la suspance è altissima. Di ufficiale ci sono solo i nomi dei big per il momento: Il Festival di Sanremo andrà in onda dal 4 all’8 febbraio. I cantanti in gara sono: Marco Masini, Alberto Urso, Elettra Lamborghini, Achille Lauro, Anastasio, Bubo e Morgan, Elodie, Diodato, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Giordana Angi, Levante, Le Vibrazioni, Irene Grandi, Junior Cally, Michele Zarrillo, Piero Pelù, Paolo Jannacci, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Riki, Raphael Gualazzi.