Francesca Cipriani rischio censura: lo scatto scatena le polemiche

Francesca Cipriani è una delle showgirl più discusse della televisione italiana. La conosciamo per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi e per la sua presenza quasi fissa nei programmi di Barbara D’Urso. Questa volta però Francesca si è davvero superata, perché ha potato delle foto che ha sorpreso i suoi fans e scatenato le polemiche dei leoni da tastiera che hanno trovato esagerato il suo look.

Nello scatto che ha postato, Francesca ha un costume rosso che mette in evidenzia le sue forme abbondanti: ma soprattutto il costume è molto sgambato e questo l’è quasi costato una segnalazione o quantomeno una censura. Pare che la Cipriani abbia voluto ispirarsi ad una delle icone più amate, ovvero Pamela Anderson.

Francesca ha deciso di passare gli ultimi giorni del 2019 a Miami dove si è divertita tantissimo tra locali e balli. In occasione degli auguri per il nuovo anno ha postato una foto che ha ricevuto in poco tempo tantissimi likes e commenti: “Quest’anno mi trovo a Miami e il 2020 arriverà quindi per me con qualche ora di ritardo. Voi dovete passerete l’ultimo giorno dell’anno? Che sia un 2020 ricco di pace, amore, gioia e grande serenità per tutti”.