Il crossover elettrico sarà ufficialmente in vendita nel 2021.

Henrik Fisker ha twittato il primo teaser del suo nuovo crossover elettrico più di un anno fa. E nei mesi successivi sono stati pubblicati diversi post sui social media con diversi teaser. Ma oggi possiamo finalmente vedere il prodotto finale nella sua interezza.

Il Fisker Ocean ha debuttato a Los Angeles poco prima del CES 2020 di Las Vegas. Il crossover elettrico promette un’autonomia massima di 482 chilometri, uscita prevista nel 2021 e un prezzo di partenza di 37.499 dollari (circa 40.000 euro).

Secondo Fisker, l’Ocean utilizza una batteria da circa 80 kilowattora per raggiungere l’autonomia promessa di 482 km. Anche se dettagli come la potenza e il tempo di carica sono ancora oscuri, l’azienda dice che l’Ocean dovrebbe essere in grado di raggiungere i 100 km/h in soli 2,9 secondi, con la possibilità per gli acquirenti di scegliere tra le configurazioni a due o quattro ruote motrici.

All’interno, la Fisker Ocean adotta un approccio minimale, simile a quello che abbiamo visto nei prossimi rivali come la Tesla Model Y e la Ford Mustang Mach-E. Un grande schermo tattile (ancora senza misure ufficiali) si trova davanti e al centro, mentre uno schermo più piccolo, situato dietro il volante, funge da quadro strumenti digitale. Ci sono anche due caricabatterie wireless e un display head-up – quest’ultimo, dice l’azienda, può visualizzare i testi musicali mentre una canzone è in esecuzione, supponendo che il conducente sia in vena di karaoke.

Cinque pulsanti tattili si nascondono sotto lo schermo centrale più grande, dando agli utenti un rapido accesso alla schermata iniziale, alla velocità della ventola, alla temperatura e all’audio. L’Ocean dovrebbe avere capacità autonome; Fisker non ha menzionato le specifiche durante il debutto, ma c’è un evidente radar nella griglia anteriore. C’è anche una funzione chiamata “California Mode“, che essenzialmente trasforma il SUV in un veicolo aperto.

Il Fisker Ocean uscirà alla fine del 2021, ma non aspettatevi di vedere le consegne del veicolo fino al 2022. Il prezzo di partenza negli Stati Uniti è di 37.499 dollari, e gli acquirenti interessati possono attualmente versare un deposito rimborsabile di 250 dollari. Fisker offrirà anche un piano di abbonamento di 379 dollari al mese più avanti. Il servizio di abbonamento sarà cancellabile in qualsiasi momento senza penali, e offrirà fino a 48.280 km di guida all’anno.