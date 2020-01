Luigi Mario Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric, sarebbe scomparso nel nulla: segnalazioni dopo l’appello della madre. Avrebbe con sè il passaporto, video.

L’ex fidanzato di Nina Moric, Luigi Mario Favoloso, sarebbe scomparso nel nulla. La madre ha sporto denuncia di scomparsa non avendo più sue notizie da dieci giorni. Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 del 7 gennaio, inoltre, un giornalista di Barbara D’Urso avrebbe raccolto le prime segnalazioni secondo le quali l’ex concorrente del Grande Fratello avrebbe con sè il passaporto.

“Ci sono tanti elementi che insospettiscono la famiglia: è andato via senza prendere soldi, patente, carte di credito… – ha raccontato l’inviato in diretta, per poi aggiungere – quando è tornato a casa della madre il 29 dicembre ha portato con se tantissimi trolley, stava vivendo un periodo di forte crisi con Nina Moric”.