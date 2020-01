Francesca Fioretti, compagna del compianto difensore della Fiorentina e dalla Nazionale italiana Davide Astori, ha pubblicato un commovente post su Instagram.

Avrebbe compiuto oggi 33 anni l’ex calciatore Davide Astori, deceduto il 4 marzo del 2018 in un hotel ad Udine, dove si trovava con la Fiorentina in ritiro prima di una gara di campionato. La compagna dell’ex capitano della Fiorentina, l’ex gieffina Francesca Fioretti, ha pubblicato ieri un commovente post che ritrae la figlia Vittoria sul proprio profilo Instagram ricordando Davide.

Un commovente post quello pubblicato da Francesca Fioretti, la compagna di Davide Astori, l’ex giocatore morto il 4 marzo 2018 a causa di una cardiomiopatia aritmogena silente mentre si trovava in albergo in ritiro con la Fiorentina prima della gara in trasferta contro l’Udinese. L’ex gieffina ieri, lunedì 6 gennaio, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto della figlia Vittoria mentre guarda una meravigliosa aurora boreale a Inari, in Lapponia. Il post, accompagnato dal messaggio: “SBAM, ci hai trovate” è quasi sicuramente dedicato all’ex compagno e padre di Vittoria, dato che è stato seguito dagli hashtag “together” e “forever”. Lo scatto ha commosso ed emozionato il web ed in un solo giorno ha ricevuto oltre 85mila like e migliaia di commenti degli utenti che hanno voluto ricordare l’ex difensore centrale e mostrare la propria vicinanza a Francesca. Tra questi anche quelli di alcuni vip come Michela Coppa, Melita Toniolo, Matilda Lutz e Valentina Georgia Pegorer. “Quanto ti ammiro” ha scritto una follower e ancora: “Vi troverà sempre“, “Ciao Francesca ti mando un abbraccio forte e un bacio lui sarà sempre con te“, ha commentato un’altra utente. Intanto a Firenze, come riporta Il Corriere della Sera, i tifosi della Fiorentina hanno voluto ricordare il loro capitano, che oggi avrebbe compiuto 33 anni, con uno striscione sui muri dello stadio Artemio Franchi con la scritta: “Ovunque tu sarai…auguri capitano 13” accompagnato dalla data 7/1/1987, data di nascita di Davide Astori.

