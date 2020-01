Colon sintomi: in casi di problemi ripetuti in quella delicata parte del corpo è bene cercare di individuare alcuni segnali che il nostro corpo ci sta mandando.

I sintomi di problemi al colon spesso si presentano in maniera netta. E tutto questo deriva da una cattiva condotta di vita, fatta di eccessiva sedentarietà. Una situazione questa che purtroppo a volte risulta inevitabile se si fanno determinati lavori. Ad ogni modo, tra le problematiche che spuntano fuori più di frequente ci sono quelle che riguardano dei possibili disagi di stomaco. E non sono le uniche. Infatti anche la mancanza di energie spesso inspiegabile può essere ricondotta a sintomi al colon relativi a qualcosa che non va. In tal caso la spiegazione può condurre a diverse patologie, in caso di reiterazione prolungata nel tempo. I cibi utili che possono migliorare la nostra condizione sono verdure, cereali, noci e frutta.

LEGGI ANCHE –> Dieta fodmap contro la sindrome del colon irritabile

Colon sintomi, i problemi più diffusi

Vanno invece evitati il cibo spazzatura, la troppa carne rossa, gli alcolici, le fritture, i grassi, gli zuccheri. Tutti da limitare a pochi assaggi occasionali. Un’altra spia che dovrebbe metterci in preallarme è la possibile presenza di sangue all’interno delle feci. In tal caso le problematiche al colon possono andare da una semplice colite ulcerosa alla malattia di Crohn, ad un cancro. Sempre però se in presenza di episodi frequenti e prolungati nel tempo, quindi non c’è bisogno di preoccuparsi subito. Ma meglio consultare un medico nel caso. Poi ancora ecco dolore addominale, diarrea e costipazione. Sentire dolore durante le fasi di evacuazione potrebbe indicare gonfiore e gas intestinali. In quest’ultimo caso potrebbe essere sufficiente mangiare sano per una settimana, evitando qualunque eccesso.

LEGGI ANCHE –> Tumore del colon retto: prevenzione e come evitarlo con dei cambiamenti nello stile di vita