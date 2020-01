Che spacco per Caterina Balivo, che su Instagram si scopre con un abbigliamento davvero di quelli da suscitare l’ammirazione dei fans.

I fans di Caterina Balivo ammirano lo spacco vertiginoso con il quale la 38enne conduttrice televisiva della Rai si è fatta vedere su Instagram. Nella foto la bella napoletana appare elegantissima, sia per il vestito rosso indossato che per la situazione. È un post promozionale per dare a tutti i suoi ammiratori l’appuntamento post-Epifania con ‘Vieni da Me’. La Balivo scrive divertita: “Ma in che senso siamo già arrivati all’Epifania?!? Mia cara #befana prenditi tutto ma non il mio alberoooo. Quanti di voi lo toglieranno stasera ma non vorrebbero?! PS: Vi aspetto alle 14 in tv con una nuova puntata di @vienidamerai 😘 #caterinabalivo #caterinasecrets”. Ed in questo senso veste un pò i panni della ‘Befana’ seducente, con molta autoironia e con tanto gusto. I followers hanno molto apprezzato, a giudicare dai like e dai commenti ricevuti dalla bella Caterina. Sono quasi 36mila i ‘mi piace’ e si veleggia verso quota 900 con le interazioni dirette lasciate dagli ammiratori.

Caterina Balivo spacco, gli ammiratori sono estasiati

Certo è che lo spacco con cui Caterina Balivo si è mostrata sui social ha sorpreso, ed in positivo. Ed il suo sorriso contagioso e solare fa il resto. È davvero molto bella e sembra quasi inneggiare alla vita. Le cose vanno bene sia in ambito lavorativo che in amore. Sono quasi 6 gli anni di matrimonio con Guido Maria Brera, l’uomo dal quale ha avuto Guido Alberto il 29 maggio 2012 e poi la secondogenita Cora, il 16 agosto 2017. La famiglia vive in tutta felicità tra Milano – dove c’è la loro casa – e gli impegni lavorativi della Balivo che spesso deve fare la spola tra Roma e la Lombardia. “Non è facile ma con la maturità ogni relazione può durare”.

