Suscita sgomento la vicenda di un carabiniere morto per suicidio. È l’ennesimo caso di un esponente delle forze dell’ordine che si toglie la vita.

Un carabiniere morto per suicidio. Il tragico fatto è avvenuto in Friuli, all’interno dei boschi di Cavazzo Carnico, piccola località situata in provincia di Udine. L’uomo presiedeva la stazione di Tolmezzo. Di lui si sa che aveva 49 anni e sono state rese note solamente le iniziali, P.S. Nessun dubbio sul fatto che sia un suicidio. Accanto al corpo c’era la pistola d’ordinanza che approfondite verifiche hanno confermato essere l’arma utilizzata per il delitto. E ci sarebbe anche una serie di altri indizi che lascia pensare a questo tragico epilogo. Alcuni colleghi del carabiniere morto hanno svelato che l’uomo soffriva da tempo di una depressione diventata evidentemente via via sempre più profonda. Il militare era molto conosciuto in zona e per molto tempo aveva prestato servizio anche alla Giudecca a Venezia.

Carabiniere morto, la grossa preoccupazione dei sindacati

I sindacati di categoria delle forze dell’ordine si dicono estremamente preoccupati. Una nota postata sui rispettivi canali social e web ufficiali informa di quanto segue. “Nel silenzio dei media, continua la strage silenziosa degli appartenenti alle Forze di Polizia, numeri che stracciano ogni statistica e che dovrebbero far capire che il problema non è solo di natura familiare o economico, è un malessere più profondo e inascoltato. Apprendiamo che un maresciallo dell’Arma dei carabinieri si è suicidato con un colpo alla tempia esploso con la pistola d’ordinanza. I suicidi si susseguono con una cadenza impressionante. Una strage trasversale che interessa uomini e donne di tutte le realtà del comparto sicurezza e delle forze armate. Purtroppo anche il 2020 inizia con queste tragedie. Infatti soltanto pochi giorni fa un finanziere si è tolto la vita”.

