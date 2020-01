MotoGP | Loris Capirossi parlando di Marc Marquez ha dichiarato che lo spagnolo è praticamente imbattibile ed ha solo un punto debole in questo momento.

La stagione di MotoGP 2020 è pronta a cominciare nel segno di Marc Marquez, sono in tanti, infatti, a scommettere sul fatto che lo spagnolo dominerà anche questo campionato. L’iberico, qualora dovesse riuscire a conquistare un altro titolo, eguaglierebbe Valentino Rossi a quota 9.

Come riportato da “Paddock-GP”, anche Loris Capirossi ha voluto dire la sua sull’argomento: “Sono da 30 anni in questo mondo e devo ammettere che non ho mai visto un pilota dalle potenzialità di Marquez. Io penso che la Honda non sia stata la migliore moto del 2019. Marc è straordinario e sarà difficile batterlo nei prossimi anni”.

Capirossi: “Marquez è cresciuto”

L’ex Ducati ha poi proseguito: “Marquez ha fatto praticamente la stagione perfetta nel 2019, è maturato molto, ora è più prudente. Quando non può si accontenta, ma non arriva 10°, chiude 2°. Uno come lui che arriva sempre a podio è difficile da battere. Il nostro è uno sport pericoloso e secondo me solo una brutta caduta può fermarlo nella sua inesorabile corsa verso i record. In questa cosa però lui è cresciuto molto e cade raramente in gara. Cade nei test, ma lo fa per capire il limite della moto, una volta che l’ha capito fa un passo indietro e in gara si mantiene su quel livello”.

Infine Capirossi ha così concluso: “L’unico punto debole di Marquez oggi è la sua moto (ride). Sarà interessante capire come il team riuscirà a sviluppare la moto. Se analizziamo la passata annata possiamo vedere che nessun pilota della Honda è andato forte. Ripeto l’unica debolezza di Marquez in questo momento è la Honda“.

Antonio Russo