Un bambino morto in slittino in circostanze tragiche. Il piccolo aveva solamente 3 anni e si è scontrato contro un albero. Ferito il fratellino più piccolo.

Arriva la notizia di un bambino morto su uno slittino in tragiche circostanze sulla neve. Il piccolo aveva solamente 3 anni e si è schiantato a bordo di un bob contro un albero, dopo una discesa fatta assieme al fratellino di 2. Entrambi sono rimasti inizialmente feriti, con il maggiore ad avere la peggio, dopo il verificarsi di questo incidente, sabato 5 gennaio. Subito dopo l’impatto i due bimbi hanno compiuto un volo di diversi metri sulle alture di Valdidentro, in provincia di Sondrio. Da quanto si apprende, il bambino morto ed il suo fratellino erano in una porzione non inclusa in alcuna pista. Hanno compiuto la discesa tra gli alberi. Ed il fatto di non avere il tragitto sgombro, unito alla elevata velocità raggiunta nel giro di pochi minuti, hanno portato al verificarsi di questo evento drammatico.

Bambino morto slittino, ogni tentativo di salvarlo è stato inutile

Subito entrambi i bambini sono stati trasportati con l’ausilio di una eliambulanza all’ospedale ‘Papa Giovanni XXIII’ di Bergamo. La piccola vittima, nonostante il ricovero in codice rosso, alla fine non ce l’ha fatta. Dopo poco più di un giorno il suo cuore ha smesso di battere. Troppo gravi le ferite rimediate. Il fratellino invece è stato dimesso, avendo riscontrato lesioni di minore entità. Non si sa se i due bimbi si trovassero o meno in compagnia di qualche adulto. Su quanto successo sta ora indagando il Sagf della Guardia di Finanza di Bormio, che ha provveduto a mettere sotto sequestro lo slittino.

