MotoGP | Jorge Lorenzo aspettando di poter diventare tester Yamaha ha deciso di regalarsi un vero e proprio bolide completamente personalizzato.

Jorge Lorenzo ha vissuto un anno indubbiamente difficile. Il rider della Honda, infatti, martoriato dai tanti infortuni è stato costretto ad alzare bandiera bianca a fine stagione abbandonando per sempre l’attività agonistica. Nonostante ciò è notizia di questi giorni che l’iberico potrebbe ritornare in sella alla Yamaha come tester.

Nell’attesa di questo possibile annuncio però lo spagnolo si sta rilassando in giro per il mondo. Jorge Lorenzo ha deciso di renderci partecipi, attraverso il proprio profilo Instagram, anche di un suo nuovo acquisto, una supercar davvero favolosa.

Un bolide personalizzato per Jorge

Lo spagnolo ha, infatti, mostrato di aver comprato una Pagani Huayra, una Roadster che ha un costo superiore ai 2,3 milioni di euro. La vettura, come si può notare anche dalle immagini postate però è stata personalizzata per Jorge e quindi è facile immaginare che abbia un costo decisamente più elevato rispetto a quello enunciato qui sopra.

Sul proprio profilo Instagram l’iberico ha così dichiarato: “Ho dovuto aspettare oltre due anni, ma ne è valsa la pena. Sono orgoglioso di essere uno dei 100 proprietari di questo capolavoro su ruote chiamato Pagani. Grazie a Horacio e tutto il suo team per questa esperienza indimenticabile, mi hai reso molto felice”.

Antonio Russo