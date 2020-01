Adele dimagrita 30 chili: l’incredibile trasformazione – FOTO

Adele è una delle cantanti più amate dell’ultimo decennio. Purtroppo è sempre stata protagonista di insulti a causa del suo fisico che non rientra nei canoni di perfezione della nostra società, senza contare che Adele è sempre stata una bellissima donna, con le sue forme così diverse dalle sue colleghe. La cantante però stavolta ha deciso di spiazzare tutti: è ricomparsa dopo qualche mese in cui non era stata pizzicata dai paparazzi con trenta chili in meno. Il suo corpo è mutato velocemente grazie a sport e dieta. Lo dimostrano le foto pubblicate dove è ad Anguilla, nei Caraibi.

Negli scatti la cantante sorride in spiaggia, mostrando un fisico completamente diverso da quello per cui era stata presa di mira dai fan di Lady Gaga che l’avevo criticata e definita “troppo grassa”. Lei, con grande dignità aveva respinto gli attacchi e si era concentrata soltanto sulla sua musica. Negli ultimi anni però qualcosa è cambiato e la vita di Adele ha subito radicali trasformazioni che l’hanno portata, in breve tempo, a perdere molti chili. Probabilmente per l’addio a Simon Koneeki, l’uomo a cui era legata e che le ha regalato il suo primo figlio.