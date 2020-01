Una 15enne è morta sui binari della metro nella capitale: il macchinista non è riuscito ad evitare lo scontro con lei in tempo.

Una giovane di soli 15 anni ha posto fine alla sua vita stamattina, 7 gennaio 2020, gettandosi sotto i binari della metro. Il fatto è avvenuto alla fermata di Ponte Lungo a Roma. I casi di persone che scelgono di suicidarsi sotto a un treno sono tristemente frequenti, anche se colpisce la giovane età della ragazza.

Secondo quanto riportato da Roma Fanpage la ragazza, prima di gettarsi sui binari, avrebbe detto addio ai compagni di classe che erano con lei. Al momento non sono note le motivazioni del suo gesto.

LEGGI ANCHE >>> Pamela Prati, giallo sul logo di “Live” apparso su una locandina: video

15enne morta suicida sui binari della metro Ponte Lungo a Roma

Appena diffusa la notizia di un suicidio sui binari della metro si pensava che la vittima avesse un’età diversa, compresa tra i 30 e i 40 anni. Solo successivamente si è capito che la giovane era ancora minorenne. Il macchinista aveva provato a frenare ma non è riuscito ad evitare la vittima.

Nonostante l’intervento dei medici la ragazza quindicenne ha riportato ferite gravi che le sono stati fatali. Il suo corpo è stato recuperato da Polizia di Stato e Vigili del Fuoco.

La tratta Termini – Anagnina è stata inizialmente chiusa per motivi di sicurezza. Sul caso sta indagando la polizia per capire se ci siano delle persone che in qualche modo hanno spinto la ragazza a compiere il gesto e per accertare la dinamica.

LEGGI ANCHE >>> Favoloso scomparso, appello della madre: avrebbe con sè il passaporto, video

Teresa F.

TuttoMotoriWeb è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI