Vacanze di Natale quantomai propizie per Wanda Nara, che si è concessa diversi giorni di riposo alle Maldive insieme ai suoi figli. La showgirl argentina, fuggita dal freddo inverno europeo, ha potuto ricaricare a dovere le batterie, rilassandosi prima di riprendere con i suoi molteplici impegni. Soprattutto, i giorni di vacanza sono stati una vera e propria manna per i suoi numerosi e affezionati followers su Instagram. Wanda ha infatti aggiornato costantemente il suo profilo con foto balneari, mettendo in mostra le sue forme in costume e facendo letteralmente impazzire il web.

Ancora una volta, Wanda non ci ha deluso e negli ultimi scatti si è fatta vedere sotto la doccia, prima dando le spalle all’obiettivo e poi ammiccando verso di esso. Le sue forme, in costume bagnato, risultano ancora più provocanti del solito e i commenti entusiasti, anche sopra le righe, da parte dei fan non mancano.

