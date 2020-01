Stasera in TV: programmi in TV di lunedì 6 gennaio 2020 sui canali Rai1, Rai2, Rai3, Rete4, Canale5, Italia1, La7, Iris, Cielo e TV8. Ecco il palinsesto completo.

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TG

20:30 – Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia

23:39 – TG1 60 Secondi

23:40 – il Gran Varietà Storia dei grandi Varietà televisivi

00:45 – TG1 NOTTE

01:15 – Che tempo fa

01:20 – Sottovoce

Rai 2

18:15 – TG 2

18:30 – 90° Minuto

19:40 – N.C.I.S. Caccia alla strega

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – 9-1-1 – In trappola – Un nuovo inizio

23:00 – La Domenica Sportiva

00:20 – Supercondriaco

02:00 – Rex Minuti contati

02:45 – Amanti e Segreti

Rai 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Gener – Azione Bellezza

20:45 – Un posto al sole

21:15 – L’ultimo lupo (film di avventura, con William Feng, Shawn Dou, Ankhnyam Ragchaa, Yin Zhusheng, Basen Zhabu, Baoyingexige)

23:10 – Piersanti Mattarella La buona battaglia

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

00:13 – TG3 Linea notte

Rete 4

18:58 – TG4

19:33 – METEO.IT

19:35 – Tempesta d’amore – 13 – 1aTV

20:30 – Stasera Italia

21:25 – HIMALAYA – II PARTE/Ande

23:30 – Pressing Serie A

01:27 – Stasera Italia

Canale 5

18:45 – Avanti un altro

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – Striscia la notizia – La voce della resilienza

21:21 – Pinocchio (commedia, con Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Carlo Giuffre’, Kim Rossi Stuart, Corrado Pani)

23:35 – TG5 – NOTTE

00:09 – METEO.IT

00:11 – THE ILLUSIONIST – L’illusionista – 1 PARTE

01:05 – TGCOM

01:06 – METEO.IT

01:09 – THE ILLUSIONIST – L’illusionista – 2 PARTE

Italia 1

18:30 – Studio Aperto

19:23 – METEO.IT

19:26 – C.S.I. MIAMI – Clandestino

20:25 – C.S.I. MIAMI – Festa di divorzio

21:20 – Now you see me 2 – 1 PARTE – 1aTV

22:49 – TGCOM

22:52 – METEO.IT

22:55 – Now you see me 2 – 2 PARTE – 1aTV

00:00 – In time – 1 PARTE

00:52 – TGCOM

00:55 – METEO.IT

00:58 – In time – 2 PARTE

02:00 – Studio Aperto – La giornata

La7

19:00 – Body of proof

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Eden – Un pianeta da salvare

00:50 – TG LA7 Notte

Iris

17:15 – Giuditta e Oloferne

19:15 – HAZZARD – La fuga di Susi

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – Il sosia

21:00 – Three kings

23:31 – Syriana

01:59 – Note di cinema

Cielo

19:15 – Affari al buio Diretto in banca

19:45 – Affari al buio La guerra fredda

20:15 – Affari di famiglia La medaglia del capitano

20:45 – Affari di famiglia Collezione presidenziale

21:15 – Land of Mine – Sotto la sabbia (drammatico, con Roland Moller, Mikkel Folsgaard, Laura Bro, Louis Hofmann)

23:15 – Provocazione

00:45 – Scarlet Diva

TV8

19:30 – Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo – Ep. 1 – Prima TV

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età – Ep. 75 – Prima TV

21:30 – Il pesce innamorato (commedia, con Leonardo Pieraccioni, Yamila Diaz, Paolo Hendel, Gabriella Pession)

23:15 – Johnny Stecchino

01:15 – Piedipiatti

03:00 – Finché morte non ci separi – Ep. 7 –

04:00 – Coppie che uccidono – Ep. 5 –

04:45 – Cold Blood: nuove verità – Ep. 20 –