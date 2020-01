L’attore Luca Zingaretti è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Roma mentre si trovava in scooter, fortunatamente l’impatto non ha avuto gravi conseguenze.

Paura per il noto attore Luca Zingaretti rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 5 gennaio, a Roma nel quartiere Prati. L’attore, famoso per il suo ruolo da protagonista nella serie tv Rai Il Commissario Montalbano, secondo una prima ricostruzione sarebbe stato investito da un’auto mentre si trovava a bordo del proprio scooter. Fortunatamente l’impatto non ha avuto gravi conseguenze e per le persone coinvolte nell’incidente si è trattato solo di un grande spavento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale della Capitale che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità.

Incidente in scooter per l’attore Luca Zingaretti: nessuna grave conseguenza, solo un grande spavento

Il famoso attore Luca Zingaretti nel primo pomeriggio di ieri, domenica 5 gennaio, è rimasto coinvolto in un piccolo incidente nel quartiere Prati di Roma. Secondo una prima ricostruzione riportata dalla stampa locale e dalla redazione de Il Giornale, il fratello del segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, si sarebbe scontrato con un’auto, una Nissan Note guidata da un uomo di 61 anni, mentre si trovava a bordo del proprio scooter all’altezza di via Cola di Rienzo. Zingaretti nell’impatto sarebbe stato sbalzato dalla sella del mezzo finendo sull’asfalto, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito e non è stato necessario l’intervento dei sanitari sul posto, dove è, invece, intervenuta la Polizia Locale del Gruppo Prati. Gli agenti si sono occupati dei rilievi del caso per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente e ricostruire eventuali responsabilità. Solo un grave spavento, dunque, per l’attore, noto per il suo ruolo da protagonista nella serie tv Il Commissario Montalbano tratta dai romanzi del compianto scrittore siciliano Andrea Camilleri, come riporta Il Giornale, che dopo aver chiamato i vigili è rientrato nella propria abitazione a bordo di un taxi. Lo scooter dell’attore, scrive Il Giornale, è stato portato nell’autorimessa, in attesa degli accertamenti, dai mezzi meccanici intervenuti sul posto.

