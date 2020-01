Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 6 gennaio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutte le regioni d’Italia, nuvole in transito su Liguria, sul versante medio-basso adriatico e sulla fascia appenninica meridionale, ma senza fenomeni. In serata gelate sulle Alpi centro-orientali e sull’Appennino centrale. Temperature minime in leggero calo, specie al Sud, e comprese tra 1 e 6°C, di poco superiori sulle Isole maggiori.

Martedì 7 gennaio banchi di nebbia in Val Padana anche nelle ore diurne, per effetto di un vortice polare piuttosto intenso che mantiene lontane le perturbazioni. Tempo stabile e soleggiato sul resto d’Italia, salvo nuvolosità in transito tra Liguria e Toscana settentrionale e sulle zone più interne del Sud. Temperature massime comprese tra 7 e 12°C, punte di 14° su Sicilia e Sardegna, dove si potranno registrare brevi piogge sul versante occidentale. L’alta pressione sarà ancora protagonista nei prossimi giorni, portando un rialzo delle massime e con l’inverno che resterà ancora lontano.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

A Sud di Trento si segnala traffico a rilento sulla A22 Brennero-Modena (Km 207 – direzione: Modena) tra Trento Nord e Affi. Nei pressi di Modena in A22 Brennero-Modena (Km 314.9 – direzione: Modena) coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli.

A Bologna coda sul Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 0 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA e in entrata a Bologna Casalecchio.

A Firenze rallentamenti sulla A1 Bologna-Firenze (Km 265 – direzione: Milano) tra Calenzano e Bivio A1-Variante. In A1 Firenze-Roma (Km 307 – direzione: Milano) coda di 3 km tra Incisa – Reggello e Firenze sud per incidente. Sulla A1 Firenze-Roma (Km 361.2 – direzione: Milano) coda di 4 km tra Monte San Savino e Arezzo per incidente.

Alle porte di Ascoli Piceno rallentamenti sulla A14 Ancona-Pescara (Km 314.1 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) coda di 1 km tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto per riduzione di carreggiata.

Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 0 – direzione: Napoli) coda in uscita a Napoli Centro provenendo da Salerno.