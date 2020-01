Mangiano gli gnocchi, poi il dramma: 27 bambini in ospedale

Quando mandi tuo figlio in vacanza sulla neve con l’oratorio non pensi che possa succedergli qualcosa, e i genitori dei ventisette bambini ricoverati in ospedale non si aspettavano affatto un simile risvolto. Nel Bergamasco, un gruppo di ragazzi a Castione della Presolana, frazione Dorga, 27 bambini tra i 7 e i 16 anni sono rimasti vittima di una intossicazione alimentare ieri sera poco prima della mezzanotte. Tutto ciò a causa degli gnocchi che avevano mangiato a cena senza temere minimamente cosa sarebbe successo da lì a breve.

Il gruppo di giovani aveva appena cenato con un pasto a base di gnocchi al pomodoro, niente di più, quando hanno cominciato ad accusare i tipici sintomi dell’intossicazione: vomito, mal di testa, nausea e spossatezza. Sul posto i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi ai piccoli, poi li hanno portati in ospedale. Vedere un gruppo così vasto di ragazzini che si sentono male è stata fonte di grande preoccupazione di chi era con loro. Non è stata affatto una notte facile né per loro, né per i ragazzi né per i genitori.