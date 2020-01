Fedez malore a Dubai: il rapper era in vacanza con Chiara e Leo

Una conclusione delle vacanze non proprio perfetta. Chiara Ferragni e Fedez sono volati a Dubai insieme a Leo per le festività, si sono divertiti e lo hanno dimostrato pubblicando foto sui social dove tutti e tre insieme se la spassavano. Una vacanza davvero da sogno su cui molti hanno avuto, come al solito, da ridire, per l’hotel in cui hanno alloggiato che costa un occhio della testa. Purtroppo però le vacanze stanno finendo male perché il rapper si è sentito male.

A raccontarlo è stata Chiara, che ha raccontato su Instagram quello che è accaduto stanotte: “Ha avuto un’indigestione. Ha urlato tutta la notte. Gli dicevo di vomitare per sentirsi meglio, ma lui mi urlava che non dovevo dirgli queste cose”. A Federico è stata somministrata anche una flebo e così si è sentito meglio. La preoccupazione è stata tale che la moglie ha avuto paura al punto tale da chiamare i soccorsi. Da lì le cose sono andate per il meglio e sono riusciti a riposarsi.