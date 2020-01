Elisabetta Gregoraci, come tante star, ha scelto una meta esotica per le vacanze di Natale: la foto in bikini fa girare la testa

Ultimi scampoli delle vacanze di Natale, prima di tornare agli impegni e alla vita di tutti i giorni. Sono stati giorni di relax anche per i componenti dello star system, in molti hanno scelto di raggiungere mete esotiche per spezzare la routine di un freddo inverno. Così ha fatto anche Elisabetta Gregoraci, che per qualche giorno è andata a godersi sole e mare. La bella calabrese ha scelto Dubai, da dove ha tenuto aggiornati i suoi numerosi e affezionati fan su Instagram. In particolare, Elisabetta non ha disdegnato qualche scatto particolarmente provocante. La vediamo infatti in costume, con un bikini che mostra le sue forme prorompenti, una abbronzatura seducente e anche un fisico, nell’insieme, tirato a lucido. I duri allenamenti in palestra, evidentemente, danno i loro frutti, eccome.

LEGGI ANCHE >>> Elisabetta Gregoraci fa ginnastica, che fisico! – VIDEO