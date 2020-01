Elisabetta Gregoraci toglie il fiato: Briatore si infuria sui social – FOTO

Elisabetta Gregoraci si trova a Dubai per le vacanze e ha incantato tutti con un bellissimo scatto. La showgirl calabrese ha festeggiato con Barbara D’Urso e Jonathan Kashanian l’arrivo del nuovo anno. Nella foto in questione Elisabetta ha un scolpito e mozzafiato che ha ricevuto tantissimi apprezzamenti da parte dei suoi followers. E se Elisabetta è felice a Dubai, Flavio Briatore è volato in Kenya, Malindi, per trascorrere qualche giorno di relax con gli amici di sempre nel suo resort, portando con sé il figlio.

L’imprenditore ha condiviso un’immagine del figlio con la sua tata, ma lo scatto non è stato apprezzato da tutti perché il bambino risulta un po’ in carne. “Metterlo un po’ a dieta no?” scrive un utente, sotto alla foto del bambino che sorride all’obiettivo. Questo commento ha particolarmente fatto infuriare Flavio che ha risposto subito al commento della donna: “Tu dovresti rifarti la faccia visto la tua foto, cretina” ha replicato l’imprenditore. Briatore e la Gregoraci sono molto protettivi con il figlio, infatti anche se il loro matrimonio è finito sono rimasti in buoni rapporti proprio per il suo bene.