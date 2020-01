Elisabetta Canalis pubblica su Instagram una foto degli inizi della sua carriera, lo scatto a distanza di tempo lascia senza fiato

Tra le tante a godersi i giorni delle vacanze di Natale, anche Elisabetta Canalis. Per l’ex velina giorni di relax insieme ai suoi cari, un momento forse propizio anche per qualche riflessione e per lasciarsi andare ai ricordi di ciò che è stato. Oggi, Eli ha 40 anni e nonostante il passare del tempo è una donna ancora molto giovanile. Scavando nel cassetto dei ricordi, la bellezza sarda ha ripensato agli inizi della sua carriera. Su Instagram, in particolare, mostra ai suoi followers un cimelio da quella che lei chiama ‘la scatola delle fotografie’. Si vede una giovanissima Elisabetta, in uno scatto dove avrà all’incirca 20 anni, posare in intimo. Una foto semplice, che però racchiude tutta la sua bellezza genuina e prorompente, che ha poi mantenuto nel tempo.