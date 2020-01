Un ragazzo di 25 anni, la scorsa notte, ha perso la vita sul colpo in un incidente sulla provinciale Andria-Bisceglie: dopo aver perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento si è schiantato contro un ulivo.

Ennesima tragedia sulle strade italiane, questa volta a farne le spese un giovane di soli 25 anni. Giovanni Di Palma stava percorrendo la provinciale Andria-Bisceglie, quando per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del proprio mezzo e si sarebbe andato a schiantare contro un ulivo, morendo sul colpo. Numerosi i messaggi di cordoglio.

Trani, ragazzo di 25 anni perde la vita in un incidente stradale sulla provinciale: numerosi i messaggi di cordoglio

Giovanni Di Palma, 25 anni, la scorsa notte intorno alle 23:30 ha perso la vita sulla provinciale Andria-Bisceglie in un tragico incidente. Il ragazzo, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del proprio mezzo, una Lancia Y, finendo contro un albero adiacente la carreggiata stradale. Lo schianto, riporta Fanpage, sarebbe stato così violento che il giovane avrebbe perso la vita sul colpo. I soccorsi sopraggiunti sul luogo, sito poco dopo il ponte autostradale, non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Giovanni Di Palma. Intervenuti anche i Vigili del fuoco, appartenenti al distaccamento di Barletta, i quali hanno estratto il corpo del ragazzo dalle lamiere, e gli agenti della Polizia, a lavoro per comprendere la dinamica dell’incidente. Numerosi i messaggi di cordoglio: “Chi ti conobbe ti amò, Chi ti amò ti piange. Sempre con me amico mio“, ha scritto un utente stando a quanto riportato da Fanpage. “Ragazzo d’oro, ennesima disgrazia per la nostra comunità, solo che questa volta non tutta la colpa è del destino, ci sono tante responsabilità, quella strada continua a partorire stragi“, lasciando ben intendere che quella strada ha già mietuto altre vittime. Quella di Gianmarco Di Palma è una tragica vicenda che si inserisce in un quadro drammatico. Stando a quanto riferisce Fanpage, il suo è l’ennesimo incidente registratosi sulle strade italiane. Tra tutti in Valle Aurina, a Bolzano, un automobilista sotto i fumi dell’alcool ha travolto 6 pedoni, uccidendoli, e provocando il ferimento di altre 11 persone.

Leggi anche —> Paura per Luca Zingaretti: il Commissario Montalbano coinvolto in un incidente stradale