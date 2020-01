Giunge la notizia di un nuovo dramma avvenuto sulle strade italiane. Ci sono due donne uccise dall’ennesimo pirata della strada, la dinamica del fatto.

Altra grave tragedia stradale, dopo i drammatici recenti casi che hanno riguardato Gaia e Camilla a Roma e non solo. A Senigallia, in provincia di Ancona, ci sono due donne uccise da un pirata della strada. Le vittime avevano rispettivamente 34 e 40 anni e vivevano entrambe a Pesaro. Avevano passato una nottata di divertimento in discoteca, la ‘Megà’, quando alle 05:00 del mattino si erano incamminate lungo la Strada Provinciale 360 ‘Arceviese’. Proprio in quel momento un uomo di cittadinanza italiana è arrivato a grande velocità e le ha centrate tutte e due. Colpite in pieno, le donne uccise hanno compiuto un volo tremendo, finendo con il rovinare fragorosamente in un campo situato al lato della carreggiata.

Donne uccise, il pirata della strada era ubriaco e molto

Per entrambe non c’è stato niente da fare e sono morte sul colpo. I soccorritori del 118 le hanno trovate già prive di vita. L’ambulanza è stata chiamata proprio dall’autore di questo drammatico evento. Assieme ai paramedici sono giunti anche le forze dell’ordine. Dopo avere svolto un test di rilevazione alcolemica, si è scoperto che il tasso riscontrato dall’uomo era di gran lunga superiore rispetto ai limiti imposti dalla legge. Tale livello era pari a 1,95 mg di sostanze estranee nel suo sangue. Ben quattro volte di più rispetto al massimo tollerato.

