La conduttrice di Tutta Salute dichiara il suo amore per il suo cavallo e pubblica per la prima volta un bacio al fedele amico

Sono trascorsi ormai quasi due anni da quel marzo del 2016, quando il suo Fabrizio l’ha lasciata sola con la piccola Stella. Dopo questo periodo senza dubbio tormentato dal dolore, Carlotta sembra finalmente aver ritrovato un poco di serenità. La conduttrice ha pubblicato la foto del primo bacio al suo amato cavallo. L’animale e la sua bambina, la piccola Stella, sono le uniche distrazioni della conduttrice di Tutta Salute. Con loro Carlotta riesce a staccare la spina e a rilassarsi. Quando riesce a trovare del tempo libero, Carlotta e Stella vanno al maneggio vicino Roma e si rilassano dedicandosi all’equitazione.

Il primo post che rivela il suo amore

Carlotta aveva sempre gestito con riservatezza il dolore dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi. L’ex conduttore de L’Eredità ha lasciato un vuoto importante che lei ha sempre tenuto riservato. Per la prima volta, però, ha sentito il desiderio di condividere via social con i suoi fan e il suo mondo virtuale la sua passione. Carlotta rivela il suo amore per il suo cavallo pubblicando la foto del bacio al suo amico che l’ha aiutata a ritrovare la serenità. Oltre all’animale, Carlotta ha dichiarato in più occasioni di essersi dedicata alla figlia Stella. L’amicizia con Antonella Clerici e Carlo Conti resta un punto di riferimento importante insieme al lavoro che la impegna tantissimo. Il programma Tutta Salute, che conduce su Rai Tre dalle otto del mattino, la gratifica professionalmente perchè quello della salute è un campo che lei ama tantissimo. Il lavoro è stato senza dubbio un ulteriore aiuto per cercare con le naturali difficoltà del caso, quella serenità necessaria per andare avanti con la piccola Stella e il suo amato cavallo.

Leggi anche > Carlotta Mantovan ricomincia la vita in tre

Leggi anche > Carlotta Mantovan mostra Stella: identica al papà