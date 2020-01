MotoGP | Secondo quanto riportato da Sport Life Marc Marquez sarebbe pronto a lanciarsi in una nuova emozionante avventura in estate: correre la Vuelta.

Marc Marquez in questi ultimi anni ha letteralmente dominato la MotoGP. Un altro amore però brucia da sempre nel cuore dello spagnolo: quello per le biciclette. Il rider iberico, infatti, passa spesso le proprie giornate libere a divertirsi sulle due ruote senza motore.

Dalla Spagna però arriva una voce davvero clamorosa, anche se poco credibile: Marc Marquez alla prossima Vuelta. Ad annunciare tutto questo ci ha pensato la rivista spagnola Sport Life. Secondo i colleghi lo spagnolo, grazie al contratto di sponsorizzazione con il marchio americano Specialized, starebbe valutando un passaggio al ciclismo professionistico. Ma ci sono molti dubbi riguardo a questa indiscrezione.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Marquez alla Vuelta? Probabilmente uno scherzo

Il ciclista e amico Luis León Sánchez avrebbe così commentato: “Marc guida la bici già come un professionista e potrebbe già perfettamente calarsi in una squadra. Non sarà facile però per lui ottenere il livello necessario per stare con il gruppo, soprattutto in una gara come il Giro di Spagna dove si parte a mille all’ora. Lui però è un campione e vedremo quanto potrà progredire”.

In verità sembra difficile che lo vedremo alla Vuelta, visto che la stessa combacia con due appuntamenti del Motomondiale e per regolamento, se Marquez saltasse anche una sola gara sarebbe costretto a pagare una ricca penale alla Dorna. Possibile, invece, che possa prendere parte magari ad una tappa. Per ora non arrivano conferme o smentite sulla notizia che, guarda caso, è stata pubblicata nel giorno dei Santi Innocenti, il 28 dicembre, ovvero l’equivalente del nostro 1° aprile. Si è dunque trattato solo di un “pesce”, di uno scherzo dei giornalisti iberici?

Antonio Russo