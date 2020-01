Cecilia Rodriguez rilassata e sorridente al sole in spiaggia, nello scatto su Instagram la showgirl argentina si lascia andare

Il freddo non fa per lei, molto meglio sole e mare. Cecilia Rodriguez aveva iniziato le vacanze sulla neve, una scelta che però alla fine non si era rivelata particolarmente felice. La showgirl argentina, mentre la sorella Belen si trovava a Napoli, a casa della famiglia di Stefano De Martino, non aveva nascosto di non gradire più di tanto le temperature rigide. Cecilia si trova decisamente più a suo agio in tenuta da spiaggia. E così la vediamo, di nuovo finalmente sorridente, in riva al mare. Con un costume verde acqua molto semplice, ma con il quale gioca in maniera provocante, sollevandone leggermente il pezzo inferiore. E con un’espressione rilassata e gioiosa, del resto la didascalia parlerebbe già da sola: ‘Sono viva e molto felice’. Cecilia ci piace decisamente così.

LEGGI ANCHE >>> Cecilia Rodriguez, vacanze da incubo – FOTO