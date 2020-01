MotoGP | Pit Beirer è tornato a parlare della possibilità di rivedere in pista, in una gara di MotoGP, Dani Pedrosa. Ipotesi ad oggi remota.

Dani Pedrosa ha deciso di appendere il casco al chiodo alla fine del 2018 e da quel giorno si è spesso parlato di un suo possibile ritorno in pista come wild card. Lo spagnolo, infatti, attualmente è sotto contratto con KTM di cui è pilota tester. Ad oggi però non vi sono in programma uscite ufficiali per l’iberico.

Come riportato “Speedweek”, Pit Beirer ha così dichiarato: “Le nostre opzioni durante i test sono decisamente sufficienti. Non potremmo fare di più. Dani ci tiene impegnati. In ogni caso sinora Pedrosa non ha mostrato alcun interesse a partecipare alle gare. Io però da tempo ho cancellato la parola impossibile dal mio vocabolario”.

Grande rapporto tra Pedrosa e KTM

Il direttore della KTM ha poi proseguito: “Per noi non è un problema. Come collaudatore al momento è prezioso per noi. Una gara con lui sarebbe emozionante, ma non ci aiuta per il nostro progetto in MotoGP. Dani si è già adattato bene al team e ha stretto un ottimo rapporto con gli ingegneri”.

Infine Beirer ha così concluso: “Quando Dani è con noi si comporta come un ingegnere, poi fuori in pista è di nuovo un pilota. Con il nostro test team è emersa un’ottima squadra. Parla sempre di noi come se non avesse mai lavorato in un altro team ed è bello da vedere. Escluderei comunque che Dani corra in MotoGP“.

