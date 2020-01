“Marc è un grande punto di riferimento, dunque gli chiederò di avere un po’ più di considerazione. Gli proporrò una sorta di accordo, in quanto chi parte dietro può avere più ritmo“, ha sostenuto spiegando che essendo un debuttante l’asturiano non è ancora in grado di capire dove mettere le ruote. “Quando si crea polvere è normale farsi da parte, però loro hanno pensato che non fosse il caso. E’ vero, andavano forte, tuttavia ritengo importante creare delle norme di convivenza“.

Se questa era la polemica post tappa 1, la seconda si è aperta con un problema tecnico. Dopo circa 160 km Alo è stato costretto ad uno stop di un’ora a seguito dell’impatto contro una roccia che ha bucato una ruota e rotto il braccio superiore della sospensione della sua Hilux.

Chiara Rainis