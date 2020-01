Alessia Marcuzzi, trauma alle Maldive: “Trovata in fin di vita”

View this post on Instagram

Guardate questi tre video: Oggi siamo usciti in barca per fare snorkeling e abbiamo trovato una tartaruga impigliata in una rete in mezzo al mare…cosa che succede spesso purtroppo. Qui a Landaa Giraavaru i @marinesavers ne trovane tante in condizioni pessime, spesso in fin di vita e cosi’ le portano nel centro di riabilitazione dell’isola per curarle e rimetterle nell’oceano. Oggi e’ capitato a noi di trovarne una ed e’ stata un’emozione incredibile poterla salvare. L’abbiamo chiamata Lucky, che in italiano vuol dire fortunata. ❤️🐢