Traffico in tempo reale su autostrade italiane alle ore 10:45 del 6 gennaio 2019 sulle tratte di Milano, Genova, Firenze, Roma, Napoli e altre città.

Lunedì 6 gennaio si registrano code e rallentamenti su strade e autostrade italiane. Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta. Per ulteriori informazioni c’è il call center di Autostrade per l’Italia al numero 840.04.21.21 (con addebito di uno scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Situazione autostradale aggiornata alle ore 10:45

Trento

A22 Brennero-Modena (Km 179.4 – direzione: Modena) Traffico Rallentato tra Trento Nord e Ala Avio.

Genova

A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 84.5 – direzione: Genova) Coda in uscita a Serravalle Scrivia provenendo da Milano

A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni) Tratto Chiuso tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

Firenze

A1 Bologna-Firenze (Km 265 – direzione: Milano) Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante.

Chieti

A14 Ancona-Pescara (Km 344 – direzione: Taranto) L’uscita di Roseto Degli Abruzzi e’ chiusa al traffico provenendo da Ancona per Riduzione di carreggiata. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Giulianova.

L’Aquila

A24 Roma-Teramo Vento forte tra L’aquila Ovest e Assergi

A25 Torano-Pescara Vento forte tra Aielli-Celano e Cocullo.

Campobasso

A14 Pescara-Bari Vento forte tra Vasto sud e Poggio Imperiale.

Foggia

A16 Napoli-Canosa Vento forte tra Bivio A16/A1 Milano-Napoli e Candela

Napoli

A1 Roma-Napoli Vento forte tra San Vittore e Bivio A1/A16 Napoli-Canosa

A30 Caserta-Salerno Vento forte tra Bivio A30/A1 Milano-Napoli e Mercato San Severino.