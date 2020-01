Yari Carrisi come sua madre Romina Power non ha mai creduto all’ipotesi che la sorella Ylenia fosse morta, men che meno che possa essersi lanciata nelle gelide acque del Mississippi: il figlio d’arte lo affermò nel 2011.

Yari Carrisi, proprio come la madre Romina Power, ha affermato di non credere che la sorella Ylenia sia morta, men che meno al fatto che possa essersi lanciata nelle gelide acque del fiume Mississippi la notte del 31 dicembre 1993. Yari, come riporta la redazione di AdnKronos, lo affermò nel 2011 quando si disse convito del contrario in occasione di un’intervista rilasciata al programma Bikini.

Yari Carrisi parla della sorella Ylenia: “Non credo per niente a quella storia che si sono inventati del fiume“

“Credo ancora che Ylenia possa essere in giro. Non credo per niente a quella storia che si sono inventati del fiume che fa buchi da tutte le parti. Molte volte ci son arrivate notizie e io son partito subito: sono andato a Panama, sono andato in giro a seguire queste indicazioni, queste tracce“. Queste le parole con cui Yari Carrisi nel 2011, stando a quanto riporta AdnKronos, avrebbe mostrato proprio come sua madre di non credere alla morte della sorella Ylenia di cui si sono perse le tracce nel lontano 1993. Il giovane Yari, in occasione di un’intervista rilasciata al pochi Bikini, pochi giorni dopo la notizia lanciata da un settimanale tedesco per la quale Ylenia Carrisi si trovava in un convento di Phoenix, ha aggiunto un suo altro pensiero. Il figlio d’arte avrebbe affermato di essere negativamente colpito dal fatto che ogni notizia su sua sorella gli giungesse dai media e proprio a questi ultimi avrebbe rivolto una sorta di appello: “Trovo strano – riporta AdnKronos – che le notizie su mia sorella arrivino prima ai media che a noi. Ci arrivano sempre dai media. Se fossero seri dovrebbero almeno andare a cercare una foto di Ylenia, trovare qualcosa di serio“. Ad oggi della giovane Ylenia non si hanno più notizie, ma a non perdere le speranze è sempre la madre Romina che le rivolge costantemente un pensiero o un augurio: la nota cantante è convinta che la figlia sia ancora viva e che un giorno potrà riabbracciarla.

Leggi anche —> Romina Power offrì marijuana al figlio: le dichiarazioni di Yari Carrisi