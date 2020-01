Sulle montagne di Tolmezzo (Udine), una madre di 53 anni è morta precipitando in un burrone e facendo un volo di circa 20 metri davanti agli occhi del marito e della figlia.

Tragedia nella zona di Tolmezzo, comune in provincia di Udine, dove una donna è precipitata da un sentiero di montagna davanti agli occhi dei suoi familiari e di alcuni compagni di escursione. La vittima, Rita Rugo impiegata 53enne, secondo una prima ricostruzione riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, si trovava sull’itinerario con segnavia CAI443 che da Illegio (Udine) conduce al Monte Amariana passando per il Bivacco Cimenti-Floreanini. Improvvisamente, la donna, al rientro da un’escursione, è precipitata nel vuoto da un’altezza di circa 20 metri da un salto di roccia. Inutili i tentativi dei soccorsi, giunti sul posto dopo la chiamata dei familiari e dei compagni di escursione che hanno assistito alla tragedia.

Tragedia in provincia di Udine: madre 53enne precipita in un burrone davanti agli occhi del marito e della figlia

Una donna di 53 anni è morta nel pomeriggio di venerdì 3 gennaio sulle montagne nel territorio di Tolmezzo, in provincia di Udine. La vittima, Rita Rugo, impiegata in uno studio di un commercialista residente ad Udine, ma di origine carniche, è precipitata da un sentiero facendo un volo di circa 20 metri. La tragedia, come riporta la stampa locale e Fanpage, si è consumata davanti agli occhi dei familiari della vittima, il marito, la figlia e la cognata, e tre suoi compagni di escursione lungo l’itinerario con segnavia CAI443 che da Illegio (Udine) conduce al Monte Amariana passando per il Bivacco Cimenti-Floreanini, nel territorio del comune di Tolmezzo. Il gruppo, riporta Fanpage, si trovava ad una quota di 700 metri, in uno dei due unici punti pericolosi del sentiero attrezzati con corde di sicurezza. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi sanitari a bordo di un elicottero ed il Soccorso Alpino e speleologico che si sono calati nel burrone, tra il Rio Palas e il Rio Cornons, ma per la donna purtroppo non c’era più nulla da fare ed è stato possibile solo constatarne il decesso.

