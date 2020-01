MotoGP | Casey Stoner, attraverso i propri canali social, è tornato a parlare dei problemi fisici che lo hanno afflitto per tutto l’arco del 2019.

Casey Stoner, nonostante i due titoli vinti in MotoGP ha una carriera che lascia inevitabilmente l’amaro in bocca. Troppo pochi, infatti, i Mondiali vinti se rapportati all’enorme talento questo ragazzo australiano ci ha mostrato in pista. Purtroppo però infortuni di varie entità lo hanno lentamente allontanato dal Motomondiale.

L’ex Honda e Ducati era tornato qualche anno in qualità di collaudatore della moto di Borgo Panigale e di uomo immagine della Rossa, ma alla fine della stagione 2018 aveva deciso nuovamente di prendersi una pausa dal paddock.

Stoner spera che il peggio sia passato

In quest’ultima annata, come ha dichiarato recentemente ha sofferto di stanchezza cronica che lo ha portato a vivere un 2019 davvero difficilissimo. Appena la notizia si è diffusa naturalmente i suoi canali social sono stati presi d’assalto dai fan che gli hanno mostrato tutta la loro vicinanza.

Con l’arrivo del 2020 anche Stoner ha voluto lasciare un proprio pensiero sui social su questo difficile periodo che speriamo si sia messo definitivamente alle spalle: “Il 2019 è stato un anno fantastico con la mia famiglia, ma fisicamente è stato di gran lunga il peggiore della mia vita, una sfida quotidiana. Sono entusiasta di cominciare il 2020 e spero che le cose cambino in meglio. Spero che tutti avremo un grande 2020”.

Antonio Russo