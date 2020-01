Circolano diverse teorie sul web in merito alla frase pronunciata dalla fedele cinese che ha strattonato il Papa, il quale ha reagito colpendola con uno schiaffo alla mano.

È stato sicuramente uno degli argomenti più discussi a cavallo tra la fine del 2019 e l’inizio del nuovo anno quello dello schiaffetto di Papa Francesco sulla mano di una fedele che lo aveva strattonato dopo la celebrazione del Te Deum nella basilica vaticana. Adesso la curiosità del web si è soffermata per capire cosa abbia detto la fervente fedele cinese prima di afferrare il pontefice: molte sono state le teorie circolate nelle ultime ore.

Schiaffo Papa Francesco: le teorie sul web in merito alla frase pronunciata dalla fervente fedele cinese

Una reazione destinata ancora a far parlare di sé, quella di Papa Francesco che, dopo la celebrazione del Te Deum, ha schiaffeggiato sulle mani una fedele cinese che lo aveva strattonato. Il video del gesto, per il quale il Pontefice si è scusato più volte, ha fatto il giro del mondo dividendo il web tra chi ha dato ragione al Papa e chi lo ha accusato di una reazione spropositata. Nelle immagini si vede chiaramente la smorfia di dolore di Papa Francesco, un uomo di 83 anni con pesanti problemi di deambulazione, che strattonato perde la pazienza e per liberarsi dalla stretta schiaffeggia la fedele. Adesso in molti si interrogano su quello che la donna, l’unica a fare il segno della croce nell’inquadratura, ha detto quando il Papa si è avvicinato. Secondo quanto riportato dalla redazione del Il Messaggero, sarebbero molte le teorie che starebbero circolando nelle ultime ore tra gli utenti di internet, ma pare che una sia quella più accreditata: una supplica per il popolo cinese. La donna, secondo questa teoria, avrebbe urlato al Papa: “Aspetta, aspetta, abbi cura del popolo cinese! Sta perdendo la fede“, ossia “Hold, hold, look for the chinese village (termine usato impropriamente al posto di “people“). They are losing the faith!“. Questa ipotesi non trova conferme, anche da chi comprende il chinglish (gergo della lingua inglese influenzato dalla lingua cinese), come riferisce il sito bufale.net, dato che l’audio del filmato non è dei migliori, come la pronuncia della donna in un momento molto concitato. Mistero, dunque, non ancora risolto anche perché la protagonista del video, destinato a circolare ancora in rete, non è stata rintracciata.

