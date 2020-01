I precedenti, le statistiche e dove vedere in tv e streaming la sfida Roma-Torino, valida per la 18esima giornata di Serie A ed in programma domenica 5 gennaio alle ore 20:45.

Dopo la sosta natalizia le società calcistiche italiane tornano in campo per la 18esima giornata di campionato, che è stata spalmata tra oggi e domani. La prima parte del turno si conclude con il posticipo tra Roma e Torino che si affronteranno questa sera, sabato 5 gennaio, allo stadio Olimpico della Capitale alle ore 20:45. I padroni di casa sono reduci da una striscia di cinque risultati utili consecutivi, 4 successi ed un pareggio in casa dell’Inter, in campionato ed occupano attualmente la quarta posizione. I giallorossi battendo i granata potrebbero riavvicinare la Lazio che oggi ha battuto il Brescia in trasferta portandosi a più 4. La squadra di Mazzarri, invece, è in cerca di punti per avvicinare la zona Europa che adesso è lontana ben 8 lunghezze, gap che impone al club torinese una cavalcata in questa seconda parte di stagione per raggiungere l’obiettivo.

Roma-Torino: dove vedere il match

L’incontro di questa sera sarà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma DAZN, attivabile sottoscrivendo un abbonamento sul sito al costo di 9,99€ mensili con la possibilità di attivare il rinnovo automatico. La gara potrà essere seguita anche sul canale satellitare DAZN1 (209 di Sky), disponibile per i clienti Sky che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Roma-Torino: i precedenti tra le due squadre

Le due compagini ad oggi si sono ritrovate di fronte in campionato per ben 148 volte. Il computo generale pende a favore dei giallorossi che hanno conquistato il successo in 63 occasioni, mentre sono 45 le vittorie granata, 40 i pareggi complessivi. Le sfide tra le mura amiche dei giallorossi sono, invece, 74: 48 vittorie per la Roma contro le 13 dei piemontesi e altrettante sono le partite terminate con il segno X. Per quanto riguarda le reti realizzate nelle 148 gare sono ben 394 (2,6 circa a partita), 210 messi a segno dal club capitolino e 184 dai piemontesi.

Roma-Torino: l’arbitro dell’incontro

Il direttore di gara della sfida è Marco Di Bello della sezione arbitrale di Brindisi che sarà coadiuvato dagli assistenti Schenone e Vecchi. Quarto uomo ufficiale è Chiffi, mentre al Var ci saranno Abisso e Costanzo.

