Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 5 gennaio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Nord; in serata forti gelate sulla fascia alpina e sui rilievi appenninici, banchi di nebbia sulle pianure della Lombardia. Cieli poco nuvolosi al Sud, ma senza fenomeno di particolare interesse, salvo piogge sparse su Calabria jonica e qualche debole nevicata sui rilievi più interni anche a quote basse. Temperature minime in calo e comprese fra 3 e 8°C, di poco superiori in Sicilia e Sardegna. Venti in rinforzo dai quadranti settentrionali, fino a forti la sera sul basso Adriatico e Ionio. Mari da poco mossi a mossi, molto mossi sul basso Adriatico e Ionio.

Lunedì 6 gennaio sarà un’altra giornata all’insegna del bel tempo, ma con temperature piuttosto fredde, a causa di un vortice di aria fredda di origine scandinava che lambirà il settore adriatico e parte del Sud Italia. Velature in transito sulle località appenniniche. Temperature massime fra 7 e 11°C, decisamente superiori in Sardegna dove si toccheranno i 15°. Gelate notturne sulle fasce alpine e appenniniche.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

A Nord di Verona si registra traffico a rilento sulla A22 Brennero-Modena (Km 207 – direzione: Modena) tra Trento Sud e Affi. Nei pressi di Parma coda sulla A1 Milano-Bologna (Km 90.4 – direzione: Milano) in uscita a Fidenza provenendo da Bologna.

Rallentamenti anche a Bologna, sulla A14 Bologna-Ancona (Km 38.2 – entrambe le direzioni) in uscita a Castel San Pietro. A Firenze code a tratti sulla A1 Bologna-Roma (Km 266 – direzione: Milano) tra Firenze Scandicci e Bivio A1-Variante.

Nei pressi di Perugia rallentamenti in A1 Firenze-Roma (Km 440 – direzione: Milano) tra Attigliano e Fabro. A Roma traffico rallentato sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale est) tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM. Sulla A1 Roma-Napoli (Km 586.9 – direzione: Milano) code a tratti tra Ceprano e Valmontone.

A Nord di Napoli code a tratti sulla A1 Roma-Napoli (Km 719.8 – direzione: Milano) tra Caserta Nord e Capua. In A30 Caserta-Salerno (Km 0 – direzione: Caserta) coda di 3 km tra Nola e Bivio A30/A1 Milano-Napoli.