MotoGP | Jorge Lorenzo presto potrebbe legarsi alla Yamaha come tester. Chissà che questa mossa non potrebbe riportarlo nuovamente in MotoGP nel 2021.

Jorge Lorenzo è seriamente interessato a vestire i panni del collaudatore Yamaha. L’idea lo intriga e lo stuzzica. Lo spagnolo, dopo aver abbandonato la MotoGP sul finire della scorsa stagione vorrebbe ritornare in moto e soprattutto vorrebbe vivere il paddock dall’interno come fatto in questi ultimi 20 anni.

Dall’altro lato la Yamaha sarebbe ben felice di accogliere il figlio prodigo tra le proprie fila per svariati motivi. Il primo e più importante è legato alle qualità da collaudatore mostrate dallo spagnolo negli anni scorsi. Il secondo motivo poi è legato al fatto che l’iberico in queste ultime due stagioni ha guidato sia per Ducati che per Honda e quindi potrebbe portare a Iwata quel giusto bagaglio di esperienza che serve per migliorare la moto.

Lorenzo potrebbe trovare un posto nel Team Petronas

Jorge Lorenzo, sino a un anno fa dominatore di alcuni Gran Premi con la Ducati, ha deciso di chiudere la propria carriera anzitempo a causa dei troppi infortuni dell’ultimo anno a soli 32 anni. Questa esperienza in Yamaha, su una moto che a lui piace e che di solito dà sicurezza ai piloti grazie al suo carattere dolce potrebbe quindi far scattare quella molla nella testa dello spagnolo per farlo tornare in sella ad una moto nel 2021.

Anche in questo caso la decisione che dovrà prendere Valentino Rossi potrebbe fare da ago della bilancia. Qualora, infatti, il Dottore dovesse decidere di salutare la MotoGP a quel punto Vinales e Quartararo andrebbero a costituire il team ufficiale lasciando quindi un posto vacante nel Team Petronas che potrebbe essere occupato proprio da Jorge Lorenzo. Discorsi prematuri ad oggi, che però potrebbero presto verificarsi. La prima tessera del domino però riguarda l’accordo tra Jorge e la Yamaha, che presto potrebbe essere ufficializzato.

Antonio Russo