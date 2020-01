La decisione presa dagli organizzatori di NAIAS di spostare il salone di Detroit a giugno ha significato un gennaio più tranquillo di quello a cui siamo abituati, ma questa lacuna è stata parzialmente colmata dal Consumer Electronics Show.

Il CES sta diventando sempre più importante per le case automobilistiche, anche perché la quantità di tecnologia integrata nelle loro auto è stata raddoppiata, ed è per questo che sempre più produttori stanno organizzando anteprime al Las Vegas Convention Center.

Ad esempio, la Fisker Inc. presenterà al CES il crossover elettrico Ocean come prototipo di produzione dopo la rivelazione ufficiale del suo concorrente, la Tesla Model Y. La premiere, visionabile seguendo il link in calce, si terrà a Los Angeles durante un evento organizzato per chi avesse prenotato.

La combinazione di un tetto solare con un interno vegano e un propulsore elettrico puro ha permesso all’azienda californiana di affermare che il suo crossover a zero emissioni sarà il “veicolo più sostenibile del mondo”.

Il design esterno del crossover è stato sostanzialmente svelato per intero, insieme ad alcune delle sue caratteristiche, tra cui la California Mode, che permette di abbassare i nove finestrini con la semplice pressione di un pulsante: i tre finestrini su ogni lato, insieme al vetro del portellone posteriore, e i doppi pannelli di vetro che compongono il già citato tetto solare. Questa caratteristica che imita la sensazione di una cabriolet sarà di serie su tutta la gamma, con l’eccezione delle finiture di base.

Pronta a fornire un’autonomia da 402 a 483 chilometri, offerti da un pacco batterie agli ioni di litio che si stima abbia 80 kWh, la Fisker Ocean costerà qualcosa come 40.000 euro. Se si vuole essere uno dei primi ad acquistarlo, l’azienda accetta depositi completamente rimborsabili di 250 dollari prima dell’inizio della produzione previsto per la fine del 2021. Ci sarà anche un programma di leasing con un acconto di 3.000 dollari e 379 dollari al mese, con la possibilità per i clienti di restituire il veicolo dopo un mese, otto mesi, 22 mesi o diversi anni.

Il programma di leasing prevede 48.280 chilometri all’anno, che dovrebbero essere più che sufficienti per la maggior parte dei conducenti. Per addolcire l’accordo, Fisker integrerà la manutenzione, le riparazioni e anche l’assicurazione. Non solo, ma quando sarà il momento di fare la manutenzione dell’Ocean, l’azienda manderà qualcuno a ritirarlo e a riconsegnarlo in seguito.

La Fisker Ocean è stata progettata per ospitare un sistema a quattro ruote motrici con motori elettrici su entrambi gli assi per offrire “un’ampia capacità di traino”. Altre promesse fatte dall’azienda includono una “sicurezza senza pari” e la possibilità di fornire quasi 2.ooo km “gratuiti e puliti” ogni anno grazie al tetto solare.

Unitevi a noi più tardi per l’evento di debutto del crossover elettrico programmato per iniziare alle 19:45 ore italiane: