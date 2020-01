MotoGP | Lo chef stellato Bruno Barbieri ha parlato della difficile situazione che ha vissuto Valentino Rossi nell’ultima stagione.

Valentino Rossi in questi ultimi anni ha dovuto fare anche lui i conti con l’età che avanza e si è ritrovato così a non essere più costantemente in lotta per la vittoria come invece gli accadeva negli anni d’oro. Proprio per questo, alla soglia dei 41 anni, che arriveranno a febbraio, il Dottore starebbe pensando di smettere alla fine di questa stagione qualora nella prima parte dell’annata non ci dovesse essere la giusta competitività.

In tanti in questi mesi hanno dato la propria opinione sulla cosa e questa volta è toccato allo chef Bruno Barbieri. Tra i migliori al mondo, il cuoco bolognese si è fatto apprezzare negli ultimi anni anche per le ottime qualità da conduttore nel corso di molte fortunate trasmissioni televisive.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Barbieri: “Non è più come una volta”

Come riportato da Gazzetta.it Barbieri in merito alla questione ha così dichiarato: “Personalmente soffro a vedere Valentino nelle retrovie. Forse anche per lui è arrivato il momento di smettere e pensare ad altro”.

Lo chef ha poi proseguito: “Prima le gare diventavano un happening dove si faceva il barbecue alle tre di notte e ci si conosceva e si faceva casino. Si piantavano le tende anche una settimana prima. Oggi i fan della MotoGP sono ancora diversi da quelli della F1, ma c’è comunque meno tempo e tutti vogliono tutto subito”.

Antonio Russo