Caterina Balivo, in vacanza con la propria famiglia, ha postato una divertente storia su Instagram in cui pone alcune domande al figlio Guido Alberto: le sue risposte spingono la nota conduttrice con grande ironia a titolare il proprio post con “Non aspettarti niente dai figli”.

Vacanze in famiglia per Caterina Balivo la quale ha deciso di concedersi qualche giorno di relax insieme al marito ed al figlio Guido Alberto. Durante il suo soggiorno in una splendida località di montagna, in compagnia anche di alcuni amici, la bellissima conduttrice ha pubblicato numerose stories su Instagram tra cui una di lei ed il figlioletto sul divano: il divertente video ha fatto il giro del web e strappato un sorriso agli utenti soprattutto per l’ironica didascalia scelta per identificarlo.

Caterina Balivo, la storia di Instagram con il figlio Guido Alberto fa sorridere il web

Una storia che avrebbe strappato un sorriso a molti quella pubblicata da Caterina Balivo, riporta la redazione de Il Mattino, mentre si trovava insieme al figlio Guido Alberto sul divano della camera di un lussuoso albergo presso cui sta soggiornando per trascorrere un periodo di vacanza. Il video si apre con la nota presentatrice che chiede al piccolo, avuto con il marito Guido Brera, di darle un bacio. La risposta non si fa attendere ed il bambino afferma: “Te ne darò uno al giorno quando avrai 70 anni…“. Caterina Balivo intese le parole di Guido Alberto, prosegue chiedendogli: “Ma da vecchietta potrò vivere con te?“. Il piccolo non dà una risposta precisa, ma dice esclusivamente: “Boh… c’è papà…“. La Balivo allora determinata a far parlare il figlio aggiunge: “E se papà non ci sarà più? Mi metterai in una casa di riposo?“. Guido Alberto, stanco, decide di non rispondere alla mamma la quale, con l’ironia e la simpatia che la contraddistinguono dice al piccolo: “Dovevi dire ‘No mamma, starai con me“. Un siparietto tutto da ridere, quindi, quello tra la nota conduttrice di Vieni da me ed il figlioletto, accompagnato da una didascalia altrettanto simpatica: “Non aspettarti niente dai figli“. Né delusione, né amarezza, solo tanto sarcasmo in grado di far sorridere i fan.

